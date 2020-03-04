ارتفاع قياسي في إنتاج النفط الأمريكي

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الأربعاء، عن أن الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يومياً ليصل إلى مستوى 13.100 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير الماضي مقارنة مع الأسبوع السابق له.





وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط إلى مستوى 6.238 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنصرم، مقارنة مع 6.217 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع السابق له.





كما صعدت الصادرات الأمريكية من الخام بمقدار 497 ألف برميل يومياً لتصل إلى مستوى 4.154 مليون برميل يومياً.





ومع ارتفاع الصادرات بأكثر من الواردات النفطية، تراجع صافي الواردات الأمريكية من الخام بنحو 476 ألف برميل يومياَ ليصل إلى 2.084 مليون برميل.





ومن ناحية أخرى، أعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي، في حين تراجعت مخزونات البنزين.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم مايو بنحو 0.5 بالمائة إلى 51.62 دولار للبرميل.





في حين استقر سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أبريل عند مستوى 47.17 دولار للبرميل.