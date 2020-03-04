Advertisements
Advertisements
Advertisements

الوزراء: وضع 1500 عامل بالحجر الصحي بسبب حالة مصابة بـ"كورونا"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا، تحظي بمتابعة وإشادة من منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن الأجنبي الأول المصاب بالكورونا تماثل للشفاء تمامًا، أما الأجنبي الثاني، فيتلقى العلاج في مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفة ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على الفضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الـ7 أفراد الملاصقين للأجنبي الثاني المصاب بكورونا جميع نتائجهم سلبية، ورغم ذلك يخضعوا للحجر الصحي بشكل كامل لمدة 14 يومًا، وباقي زملائهم الذي يقدر بـ1500 عامل في الشركة التي تحولت إلى حجر صحي كبير بها 3 عيادات بالفعل، ويتم قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا، ولكن جميع العاملين حتهم جيدة للغاية ول اتوجد أي أعراض.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء كشف على 1800مشبه بهم حتى الآن، وجميع نتائجهم سلبية، لافتًا إلى أن المواطن عليه أن لا يقلق إذا أصيب بأعراض الإنفلونزا العادية، خاصة إذا لم يكن قادم من دولة بها إصابات بالكورونا أو مخالطته لبعض القادمين من الخارج.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا الصحة الحجر الصحي

أخبار تهمك

نصيحة أسطورة ليفربول لـ"صلاح" بشأن ريال مدريد

منذ نصف ساعة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإعلان عن أول حالة كورونا في ليفربول

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من اتحاد الكرة لمواجهة فيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة.. خطة جديدة من الأهلي لخطف نجم الإسماعيلي

منذ نصف ساعة

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ريال مدريد يوقع عقد طويل الأمد مع نجمه الشاب

منذ أقل من ساعة

قرار مفاجىء ضد جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد يضع زيدان في موقف حرج بعد التألق أمام برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

ألمانيا تجلي رعاياها من الصين .. منهم حالات مصابة بكورونا

من البداية للنهاية.. كيف نجحت مصر في اكتشاف أول مصاب بكورونا؟

"الصحة" تكشف تطورات حالة المواطن الأجنبي المصاب بكورونا في مصر

الصحة العالمية تكشف تفاصيل سلبية أول إصابة بالكورونا في مصر

الصحة العالمية: الأجنبي المصاب بالكورونا في مصر ما زال حاملًا للفيروس

"الوزراء" يكشف مستجدات الحالة الصحية للأجنبي المصاب بكورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:30 م

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

08:11 م

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

03:42 م

ريال مدريد يوقع عقد طويل الأمد مع نجمه الشاب

09:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status