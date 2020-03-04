الوزراء: وضع 1500 عامل بالحجر الصحي بسبب حالة مصابة بـ"كورونا"





قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا، تحظي بمتابعة وإشادة من منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن الأجنبي الأول المصاب بالكورونا تماثل للشفاء تمامًا، أما الأجنبي الثاني، فيتلقى العلاج في مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح.وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفة ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على الفضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الـ7 أفراد الملاصقين للأجنبي الثاني المصاب بكورونا جميع نتائجهم سلبية، ورغم ذلك يخضعوا للحجر الصحي بشكل كامل لمدة 14 يومًا، وباقي زملائهم الذي يقدر بـ1500 عامل في الشركة التي تحولت إلى حجر صحي كبير بها 3 عيادات بالفعل، ويتم قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا، ولكن جميع العاملين حتهم جيدة للغاية ول اتوجد أي أعراض.ولفت إلى أن مجلس الوزراء كشف على 1800مشبه بهم حتى الآن، وجميع نتائجهم سلبية، لافتًا إلى أن المواطن عليه أن لا يقلق إذا أصيب بأعراض الإنفلونزا العادية، خاصة إذا لم يكن قادم من دولة بها إصابات بالكورونا أو مخالطته لبعض القادمين من الخارج.