حسن شاكوش: "كان بيخلوني أطلع أغني في الأفراح ..عشان عارفين صوتي حلو"

أوضح مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، عن بدايته في مجال الغناء واكتشافه لموهبته.



وكشف "شاكوش" خلال لقائه بالإعلامية "بسمة وهبى" على قناة ON قائلًا: "كان فيه ناس في منطقتي كتير بيحبوا صوتي واكتشفوني، واكثرهم كان صحابي والناس الكبار اللي من سن والدي".



وتابع "حسن" قائلا: "بدأت أغني وانا عندي 15 سنة في النادي الإسماعيلي، وأول مرة غنيت فيها كانت في فرح بشارع اسمه الجمعية، شغال فيه النجم طارق الشيخ، وفرقة الفنان عادل البرنس كنت بحبهم وفرقتهم معروفة عندنا في بولاق".



وأضاف "نجم المهرجانات الشعبية" قائلا: "كنت لما ببقا معزوم في أي فرح وهما فيه، كان بيخلوني أطلع أغني عشان عارفين ان صوتي حلو.



وفي سياق آخر حقق "شاكوش" نجاحاً كبيراً بعد طرحه لأغنية "بنت الجيران"، التى غناها بصحبة عمر كمال، وحققت ما يقرب من 100 مليون مشاهدة على اليويتوب.



وشارك "شاكوش" فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة بصحبة العديد من نجوم الغناء مثل تامر حسنى ونانسى عجرم ووائل جسار.