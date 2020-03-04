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عاجل.. مجلس الوزراء ينفي شائعة جديدة بشأن فيروس كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:33 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، شائعة اكتشاف العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بمصر، وفقًا لما ذكرته فضائية "المحور"، في نبأ عاجل.

وأعلنت مصر، في 14 فبراير الماضي أول إصابة بفيروس كورونا على أراضيها، ولكنها أكدت في ما بعد أنه شفي تماما، أعلنت، والإثنين عن ثاني حالة إصابة بالفيروس في مصر.

وكانت أعلنت مصر، الأربعاء أنها قررت حظر دخول القطريين إلى بلادها ابتداء من السادس من مارس حتى إشعار آخر في إطار "المعاملة بالمثل" لمواجهة فيروس كورونا.
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مجلس الوزراء كورونا أول اصابة

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