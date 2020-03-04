نائبة محافظ البحيرة تعتذر لمحرر 'الفجر'.. وتؤكد احترامها للصحفيين

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، احترامها وتقديرها الكامل لكافة وسائل الإعلام، وللصحفيين من مندوبي ومراسل الصحف الورقية والإلكترونية بالمحافظة.





وأشارت في بيان لها، إلى الدور الهام الذي تقوم به كافة وسائل الإعلام، في نقل الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكافة المشروعات التي تقوم بها، وتوفير الخدمات التي تقوم بها محافظة البحيرة، من إزالة لكافة التعديات على أملاك وأراضي الدولة وإعادة حق الشعب.





وأوضحت نائبة المحافظ أن ما حدث بالأمس أثناء جولة ميدانية بالمحافظة مع الزميل الصحفي إسلام آمين مراسل جريدة الفجر بمحافظة البحيرة، كان عبارة عن نقاش حول بعض المنازل المُتعدية على أملاك الدولة، والتي وجب إزالتها طبقًا للقانون، والاستفادة من هذه الأراضي في إقامة بعض المشروعات التنموية والخدمية، وتنفيذ مشروعات المبادرات الرئاسية في القرى الأكثر احتياجًا.



