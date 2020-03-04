Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:23 م
Advertisements
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
Advertisements

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 4/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || العراق يوقف التجارة مع الكويت وإيران

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلنت العراق، الأربعاء، وقف التجارة مع الكويت وإيران لمدة أسبوع بدءاً من الأحد المقبل لمواجهة فيروس كورونا.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || "الأونروا" تطالب الدول العربية بسرعة تقديم الدعم للوكالة
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أكد المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كريستين ساندرز، أن الوكالة إذا لم تتلق دعماً أكثر فلن يمكنها القيام ببعض مسؤولياتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين هذا العام جراء النقص في التمويل، مطالباً الدول العربية بسرعة تقديم الدعم للوكالة.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || مصر تمنع دخول القطريين لمواجهة "كورونا"
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلنت اليوم الأربعاء جمهورية مصر العربية، منع دخول المواطنين القطريين وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواجهة كورونا منع القطريين الكويت وإيران الكويت العراق الأونروا

أخبار تهمك

قرار مفاجىء ضد جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإعلان عن أول حالة كورونا في ليفربول

منذ ساعة و 27 دقيقة

نصيحة أسطورة ليفربول لـ"صلاح" بشأن ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ريال مدريد يوقع عقد طويل الأمد مع نجمه الشاب

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

نجم ريال مدريد يضع زيدان في موقف حرج بعد التألق أمام برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين

مفاجأة.. خطة جديدة من الأهلي لخطف نجم الإسماعيلي

منذ 34 دقيقة

أول قرار من اتحاد الكرة لمواجهة فيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:30 م

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

08:11 م

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

03:42 م

ريال مدريد يوقع عقد طويل الأمد مع نجمه الشاب

09:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status