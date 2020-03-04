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ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في الجزائر إلى 17

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:24 م
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بوابة الفجر
الفجر
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا بالجزائر، مساء اليوم الأربعاء، إلى 17.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم، تسجيل 4 حالات جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 12 بينهم إيطالي تم ترحيله إلى بلاده.



وكشفت الوزارة في بيان لها أن الحالات الأربع الجديدة تخص نفس العائلة المصابة بالفيروس في ولاية البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية، والتي تضم 11 مصاباً.



ونوهت الوزارة إلى أن التحقيق الوبائي لا يزال مستمراً، لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المواطن الجزائري وابنته المقيمان بفرنسا(من تسببا في نقل الفيروس إلى العائلة).



وأوضح أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته وزارة الصحة، يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة، وفي أقصى مستويات التأهب.
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الكلمات المفتاحية

كورونا الصحة الجزائر الاصابة ارتفاع 17

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