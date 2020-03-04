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إصابة شاب بطلق خرطوش في اشتباكات بين أبناء عمومة في قنا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:22 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أصيب شاب مساء اليوم الأربعاء، في اشتباكات بين أبناء عمومة بقرية الكرنك في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف في قنا، يفيد إصابة عصام.ر، 17 عاما، بسبب قيام مشاجرة بالأعيرة النارية بين أبناء العمومة بقرية الكرنك - مركز أبوتشت بين عائلتي رشوان والعربي مما أسفر عن إصابة المواطن بطلق خرطوش بساقه اليمنى.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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مصر خرطوش اخبار

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