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فحص وعلاج ٤٤٠ حالة في ثاني أيام قافة براني والسلوم (صور)

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:16 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تواصلت أعمال القافلة الطبية الخدمية المجتمعية الشاملة إلى منطقة برانى- السلوم، والتى تعقد تحت رعاية الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعه الإسكندرية، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح وبالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية ومحافظه مطروح، فى الفترة من ٢ -٦ مارس ٢٠٢٠، وينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح الدكتور عبدالمنعم فوزي، منسق عام القوافل المجتمعية بجامعة الإسكندرية، أن أعمال اليوم الثاني تضمنت تنظيم معرض للملابس، وعقد ندوة تثقيفية عن مرض السكر، وإجراء الفحوص الطبية وتقديم العلاج والخدمة الطبية لعدد ٤٤٠ فرد في تخصصات الجلدية، والأطفال، وأمراض النساء، والصدرية والباطنة، وتوزيع المساعدات للقرى الأكثر احتياجا بمشاركة ومجموعه طلبة القادة الاجتماعيين، ومجموعه من الجمعيات الأهلية (الروان وجمعية عبد الوهاب وبنك الدواء )،كما قامت القافلة البيطرية بعلاج ٢٦ حالة أغنام وماعز وأبقار.
فحص وعلاج ٤٤٠ حالة في ثاني أيام قافة براني والسلوم (صور)
فحص وعلاج ٤٤٠ حالة في ثاني أيام قافة براني والسلوم (صور)
فحص وعلاج ٤٤٠ حالة في ثاني أيام قافة براني والسلوم (صور)
فحص وعلاج ٤٤٠ حالة في ثاني أيام قافة براني والسلوم (صور)
فحص وعلاج ٤٤٠ حالة في ثاني أيام قافة براني والسلوم (صور)
فحص وعلاج ٤٤٠ حالة في ثاني أيام قافة براني والسلوم (صور)
فحص وعلاج ٤٤٠ حالة في ثاني أيام قافة براني والسلوم (صور)
فحص وعلاج ٤٤٠ حالة في ثاني أيام قافة براني والسلوم (صور)
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مصر فحص علاج تنميه اخبار

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