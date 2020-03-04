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أغاني جديدة.. بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة لجمهور حسن شاكوش

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:23 م
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بسمة وهبة
بسمة وهبة
مي مرسي
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تستضيف الإعلامية بسمة وهبة اليوم المطرب الشعبي حسن شاكوش، في حلقة خاصة من برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون"، الساعة التاسعة مساًء.

وصرحت "وهبة"، أن "شاكوش" يغني اليوم أغنيتين له لم يتم طرحهم من قبل وذالك في بداية البرنامج قبل ظهوره معها وسيحكي عن حياته الشخصية ومن ساعده في مشواره الغنائي.

يذكر أن برنامج "كل يوم" تقدمه الإعلامية بسمة وهبة والمحامي خالد أبو بكر على قناة "أون إي" والذي انطلقت بداية حلقاته يوم 1 يناير 2020.
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