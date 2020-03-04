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ريهام سعيد عن أزمة ياسمين عبدالعزيز وشقيقها: "لو منها اسجنك فورًا"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:46 م
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ريهام سعيد
ريهام سعيد
هبة أحمد
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هاجمت الإعلامية ريهام سعيد الفنان وائل عبد العزيز بعدما قام بالتشاجر مع شقيقته أمام الجمهور بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت ريهام منشورًا قالت فيه :"أكيد يوم القيامة قرب، الأخ بيتكلم علي عرضه وشرفه،لو فاكر كده إنك ضايقتها فأنت ضايقتنا احنا و صدمتنا إن في وساخة كده دي مش وساخة ده انحطاط" .

وتابعت ريهام قائلة:"نفسي اشتمك بكل الألفاظ اللي أعرفها و لسه أعرفها أنا لو منها اسجنك فورًا لإنك مش بس شهرت بيها لا ده أنت كسرت قواعد الادمية و العيش و الملح و الدم الواحد" .

وأضافت ريهام :" إخس و الله لازم تتسجن و تترجم في ميدان عام علي الأولاد و الأم اللي شهرت بيهم، والراجل اللي مش عاجبك كان بيتسال علي علاقته بيها في كل البرامج مبيجبش سيرتها من بعيد و لا من قريب عشان أرجل منك مليون مرة، شكلك طلبت طلب و اترفض هي اللي ماشية غلط برضو و لو ماشية غلط تسترها مش تفضحها يا عديم الكرامة مش تشهر بيها علي الفيس بوك عارف عملت إيه خليت مصر كلها تحبها أكتر".

ووجهت كلامها لياسمين عبد العزيز حيث قالت :" ياسمين أنتي أجدع و أجمل و احدة في الدنيا و معلش الضربات بتيجي من القريبين بس ربنا عوضك خير براجل بدل الافف اللي كانوا في حياتك".
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