4 أفلام لـ MAD Solutions في أسبوع الأفلام المغربية بالمكتبة السينمائية التونسية

يُعرض 4 أفلام من توزيع شركة MAD Solutions ضمن فعاليات أسبوع الأفلام المغربية التي تقيمها المكتبة السينمائية التونسية، وكانت البداية بعرض الفيلم الروائي البحر من ورائكم للمخرج هشام العسري الساعة 6:30 من مساء الثلاثاء الماضي، أما الثلاثة أفلام الأخرى هي امباركة للمخرج محمد زين الدين، المغضوب عليهم للمخرج محسن بصري، وماجد للمخرج نسيم عباسي.

مواعيد عرض الأفلام المغربية

امباركة

الخميس 5 مارس الساعة 6:30 مساءً

المغضوب عليهم

السبت 7 مارس الساعة 4 مساءً

ماجد

الأحد 8 مارس الساعة 6:30 مساءً