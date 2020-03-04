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4 أفلام لـ MAD Solutions في أسبوع الأفلام المغربية بالمكتبة السينمائية التونسية
الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:28 م
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الفجر الفني
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يُعرض 4 أفلام من توزيع شركة MAD Solutions ضمن فعاليات أسبوع الأفلام المغربية التي تقيمها المكتبة السينمائية التونسية، وكانت البداية بعرض الفيلم الروائي البحر من ورائكم للمخرج هشام العسري الساعة 6:30 من مساء الثلاثاء الماضي، أما الثلاثة أفلام الأخرى هي امباركة للمخرج محمد زين الدين، المغضوب عليهم للمخرج محسن بصري، وماجد للمخرج نسيم عباسي.
مواعيد
عرض الأفلام المغربية
امباركة
الخميس 5 مارس
الساعة 6:30 مساءً
المغضوب عليهم
السبت 7 مارس الساعة
4 مساءً
ماجد
الأحد 8 مارس الساعة
6:30 مساءً
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