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4 أفلام لـ MAD Solutions في أسبوع الأفلام المغربية بالمكتبة السينمائية التونسية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:28 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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يُعرض 4 أفلام من توزيع شركة MAD Solutions ضمن فعاليات أسبوع الأفلام المغربية التي تقيمها المكتبة السينمائية التونسية، وكانت البداية بعرض الفيلم الروائي البحر من ورائكم للمخرج هشام العسري الساعة 6:30 من مساء الثلاثاء الماضي، أما الثلاثة أفلام الأخرى هي امباركة للمخرج محمد زين الدين، المغضوب عليهم للمخرج محسن بصري، وماجد للمخرج نسيم عباسي.

 

مواعيد عرض الأفلام المغربية  

 

امباركة

الخميس 5 مارس الساعة 6:30 مساءً

 

المغضوب عليهم

السبت 7 مارس الساعة 4 مساءً

 

ماجد

الأحد 8 مارس الساعة 6:30 مساءً

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