سفير مصر الأسبق بقطر: منع دخول المصريين للدوحة مكايدة سياسية

قال السفير محمد منسي، سفير مصر الأسبق في قطر، إن منع الدوحة دخول المصريين لقطر بسبب فيروس كورونا نوع من المكايدة السياسية، خاصة أن مصر خالية من فيروس كورونا بشهادة منظمة الصحة العالمية، وما تم اكتشافه حتى الآن هما حالتين من جنسيات أجنبية.



وتابع "منسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن مصر مؤهلة تمامًا للتعامل مع فيروس كورونا حال انتشاره، لافتَا إلى أن قرار مصر بمنع دخول القطرين لمصر من بابا المعاملة بالمثل.



ولفت إلى أن قرار منع دخول المصريين لقطر إذا كان هدفه منع انتشار فيروس كورونا، فكان من بابا أولى، أن تمنع الدوحة دخول رعايا أيران إليها، خاصة أنها تعد ثاني بؤرة لانتشار كورونا بعد الصين.



