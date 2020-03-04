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تعليق ناري لـ أحمد موسى على إعدام الإرهابي هشام عشماوي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:27 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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عقب الإعلامي أحمد موسى، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي اليوم قائلًا: "القصاص للشهداء، هذا هو مصير كل خائن"، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام في كل خائن للوطن.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الأربعاء إن الإرهابي ارتكب جرائم كثيرة نتج عنها شهداء كثيرين، لافتًا إلى "عشماوي" تابع لتنظيم القاعدة التابعة للجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع الإعلامي: "عشماوي" كان يحصل على الأموال من قيادات الجماعة الإرهابية الموجودين بالخارج عن طريق عبد الحكيم بلحاج، قائد الجناح المسلح الإرهابي في ليبيا؛ الذي يعيش حاليا في قطر.

واستطرد قائلًا: "قطر كانت تعطي أموال لـ هشام عشماوي من أجل إسقاط وتدمير الدولة المصرية ولكن مصيره قطع الرقبة".
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