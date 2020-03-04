Advertisements
Advertisements
Advertisements

أنور قرقاش يبحث سبل تعزيز التعاون مفوض "الأونروا"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
نها محمد
Advertisements

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مع سعادة كريستيان ساوندرز المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على هامش الدورة الـ153 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون ودعم أهداف الوكالة.

وشدد معاليه على محورية الدور الذي تقوم به وكالة الأنروا في فلسطين مشيرا إلى الدعم المستمر لدولة الامارات للأعمال الإنسانية النبيلة التي تقوم بها الوكالة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تعزيز التعاون انور قرقاش الأونروا

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ نصف ساعة

صدق أو لا تصدق.. ريال مدريد يتواصل مع خليفة زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. إنتر ميلان يحدد بديل لاوتارو مارتينيز قبل انتقاله إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تير شتيجن يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ ساعة الا ربع

موندو ديبورتيفو: نجم ريال مدريد يقرر الرحيل عن النادي ويختار وجهته القادمة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن دوانز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

قرار مفاجىء ضد جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الصفقة الكبرى.. إنتر ميلان يطلب 3 لاعبين من برشلونة مقابل مارتينيز

منذ حوالي 5 ساعات

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الأردن يحذر من تبعات العجز المالي الذي تواجهه "الأونروا"

"أونروا": مدارسنا في الشرق الأوسط تفتح في موعدها

الأردن تبحث مع تركيا تجاوز أزمة "الأونروا"

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | الأونروا: المملكة والإمارات ساهمت بـ50 مليون دولار

مفوض عام وكالة الأونروا يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا بالقاهرة

"شكري" يستقبل المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:30 م

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

03:42 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

08:11 م

قرار مفاجىء ضد جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status