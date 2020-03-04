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برلماني يكشف أهمية التواجد العربي في الكنيست الإسرائيلي (فيديو)

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:17 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق محمود محي الدين عضو مجلس النواب، على الانتخابات الإسرائيلية قائلًا إن الكيان الصهيوني يعاني من أزمة حكم وليس أزمة حكومة نتيجة موقف اليسار من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لافتا إلى أن مؤشرات الجولة الثالثة من الانتخابات الإسرائيلية تشير إلى تقدم نتنياهو؛ لأنه حصل على جائزة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان صفقة القرن.

وأضاف "محي الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الأربعاء أن "نتنياهو" يقول أن صفقة القرن ناتج عن علاقات شخصية مع الرئاسة الأمريكية.

وأشار إلى أن القائمة العربية الموحدة حصلت على 15 مقعدا بالكنيست لأول مرة  في التاريخ، متابعًا:" لأول مرة الجانب العربي في إسرائيل يستيقظ بأنه لابد أن يكون الرقم الأول خاصة أن المجتمع الإسرائيلي بكل طوائفه يتجه إلى التطرف والتشدد".

وتابع عضو مجلس النواب:"إسرائيل تعاني من أزمة حكم وليست أزمة حكومة، ونتصور أن تشهد المرحلة المقبلة تغييرات جذرية بناء على هذه الأزمة، مبينًا أنه قد يتجه في المستقبل المتوسط لإصدار أحد القوانين الأساسية المنظمة في الدولة للتحول من دولة برلمانية إلى رئاسية.

واستطرد قائلًا:" المجتمع الإسرائيلي سيجد نفسه مضطًرا إلى إحداث تغير جذري في فكرة النظام السياسي الرئاسي وليس البرلماني، والحكومة الإسرائيلية تتجه نحو اليمين المتطرف".

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الكلمات المفتاحية

نتنياهو الكنيسية

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