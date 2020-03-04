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عاجل.. "الصحة العالمية" تشيد بتعامل مصر مع "كورونا".. وتؤكد: "المصابين أجنبيين"
الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:11 م
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الحالات التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19"، هم حالتين فقط.
وكشفت المنظمة في بيان لها منذ قليل، أن الحالتين لمواطنين أجانب، غير مصريين، والكشف عن جميع المخالطين لهم، وإيداعهم الحجر الصحي لتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية، وفقا لمعايير المنظمة.
وأشادت المنظمة، باحترافية مصر الشديدة في التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها، بفيروس كورونا، وبالخطوات الاحترازية التي تتخذها الجهات المسئولة، للحد من الوباء.
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