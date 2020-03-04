أسعار الدولار والعملات أمام الجنيه بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

استقر سعر صرف الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليترواح سعره بين 15.58 و 15.63 جنيه للشراء و 15.68 و15.73 جنيه للبيع في البنوك العاملة بالسوق المصرية.





وبلغ سعر صرف الدولار بالبنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم 58 .15 جنيه للشراء، ولكن سعر البيع تراجع بمقدار قرشين ليسجل 15.71 ، فيما ثبت سعر العملة الأمريكية لليوم الثالث على التوالي ببنوك الأهلى ومصر عند 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.





ولم يطرأ أي تغيير على سعر صرف الدولار االأمريكي في تعاملات البنك التجارى الدولى والبنك العربي الأفريقي ليتداول بسعر 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.. وسجل الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، فى حين سجل سعر الدولار في بنك عودة - مصر نحو 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع، وسجل في بنك التعمير والإسكان نحو 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع. وعلى صعيد بقية العملات العالمية، فقد سجلت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بمقدار قرشين للشراء لتبلغ 17.31 جنيه في حين سجل سعر البيع 17.53 جنيه.





وزاد سعر صرف الجنيه الإسترليني بمقدار 5 قروش ليسجل شراؤه 19.89 في حين سجل سعر بيعه 20.11 بزيادة قرشين عن أمس.. فيما استقر سعر شراء الفرنك السويسري عند 16.23 جنيه لكن سعر بيعه ارتفع بمقدار 6 قروش مسجلا 16.44 جنيه.





وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الريال السعودي 4.14 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء و 4.26 جنيه للبيع، والدينار البحريني 40.67 جنيه للشراء و 41.59 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 50.76 جنيه للشراء و51.34 جنيه للبيع، والدينار الأردني 21.79 جنيه للشراء و 22.13 جنيه للبيع.