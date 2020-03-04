التنمية المحلية: السيسي كلفنا بتوصيل نتائج الإصلاح الاقتصادي للمواطن البسيط

عرض برنامج "أحلام مواطن"، تقريرًا لفعاليات مبادرة "مهنتك مستقبلك" من خلال مبادرة "حياة كريمة"، التي دشنتها وزارة القوى العاملة، تحت رعاية الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، بحضور الدكتورة نيفين الجامع وزيرة الصناعة والتجارة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بإعلان إطلاق 5 وحدات تدريبية متنقلة مرحلة ثالثة تجوب قرى ونجوع محافظات القليوبية والبحيرة ومرسى مطروح وقنا وأسوان.



وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية خلال الأربع سنوات الماضية أنجزت العديد من المشروعات القومية التي أدهشت دول العالم أجمع، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف توصيل كل إنجازاتها للمواطن المصري داخل بيته للتعرف عليها.



وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقت الدولة العديد من المشروعات القومية من طرق وكباري وغيرها، فضلًا عن مشروع ربط القرى بالطريق الدولي الإقليمي بقيمة 2 مليار جنيه، موضحًا أن الرئيس السيسي كلف كافة القيادات بأهمية توصيل تلك الإنجازات ونتائج الإصلاح الاقتصادي للمواطن المصري البسيط داخل القرى الأكثر احتياجًا.



وطالب وزير التنمية المحلية، شباب القرى في مختلف المحافظات، بالإقبال على الوحدات التدريبية المتنقلة، للتدريب والتعليم واكتساب الخبرات؛ من أجل الحصول على فرصة عمل مناسبة.

