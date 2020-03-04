"عيار 5.8 قيراط وصنع خصيصًا لها".. تعرف على سعر خاتم ألماس ياسمين صبري (صور)

نشرت النجمة ياسمين صبري، خلال الأيام الأخيرة مقطعًا مصورًا أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي تتزيّن بخاتم ثمين جدا، ارتدته في يدها اليمنى مما جعل البعض يتساءل عن حقيقة خطوبتها.

لطالما شغلت ياسمين المواقع الفنية والرأي العام بجمالها وأناقتها وأخبارها الخاصة، لكن هذه المرة الموضوع أكثر الحساسية، فالإشارة ظهرت جليّة من خلال خاتم الخطوبة دون معرفة هوية العريس! فهل بالفعل ياسمين خطبت؟ ام ان الأمر مجرد زينة وبلبلة إعلامية؟

البعض حاول معرفة سرّ المجوهرات التي تزينت بها ياسمين في هذا الفيديو الشهير، لتأتي النتائج على الشكل التالي:

الخاتم من الألماس النقي، عيار 5.8 قيراط، وتم تصميمه خصيصًا لصبري، أمّا قيمته فتفوق الـ ٢٠٠ ألف دولار.

الاسورة من الذهب الأبيض الثمين، مزيّنة بأرقى أحجار الالماس من نوع الـ Baguette بعيار ٥ قيراط.

وظهرت شائعات طيلة الأيام الماضية بخبر ارتباط ياسمين بأحد رجال الأعمال المصريين، وهو ما نفته ياسمين.