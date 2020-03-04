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الصحة العراقية تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 35

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:04 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء الأربعاء، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 35.

ويذكر أن قررت هيئة المنافذ الحدودية العراقية الأربعاء، وقف حركة التبادل التجاري مع كل من إيران والكويت، لمدة أسبوع اعتبارا من 8 مارس خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل في العراق إلى 21 حالة، بحسب بيانات وزارة الصحة العراقية الصادرة الإثنين الماضي.

ورصد العراق حالة الإصابة الأولى بالفيروس المعروف علميا بـ"كوفيد-19"، في 25 فبراير لطالب إيراني أعيد إلى بلاده بعد ذلك. وجميع حالات الإصابة الأخرى لعراقيين زاروا إيران مؤخرا. 

وحظر العراق، في 26 فبراير، التجمعات العامة ومنع دخول المسافرين القادمين من الكويت والبحرين، كما حظر السفر من وإلى 9 دول، فضلا عن تعليق الدراسة وإغلاق الكافيهات ودور السينما؛ لمحاصرة الفيروس القاتل.

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كوفيد-19 خوفا الكويت العراقية الصحة الاصابات ارتفاع 35

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