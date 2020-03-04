غرفة شركات السياحة: إعادة الأموال للمواطنين على الفور بعد إلغاء العمرة في هذه الحالة

قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن شركات الساحة ملزمة من تلقاء نفسها بالحفاظ على حقوق المعتمرين حال إلغاء العمرة بشكل كامل، وهذا يأتي انطلاقًا من الحفاظ على عملائها وسمعتها.



وتابع "الغمري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن هناك رحلات لم يصدر لها أي تأشيرات، وفي هذه الحالة الأموال ترجع إلى حاجزين العمرة على الفور، لأن الأموال لم تذهب إلى المملكة العربية السعودية، أما في حال تحويل بعض الشركات أموال للسعودي للحجوزات السكان والحصول على التأشيرات، فهناك تنسيق مع الجانب السعودي لإعادة الأموال، وهذا الامر سيحدث خلال شهر.



ولفت إلى أن الغرفة قامت بإعداد غرفة عمليات للتعامل مع أي مواطن أو أي شركة لديها أي مشكلة، وحتى الآن لا توجد أي شكوى.

