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بالأرقام.. كل ما قدمه "لاوتارو مارتينيز" صفقة برشلونة المنتظرة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:58 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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أصبح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي مرشحًا بقوة لإرتداء قميص فريق برشلونة الإسباني، في الموسم المقبل، بعدما دخل دائرة اهتمام مسئولي النادي الكتالوني للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يجهز عرضًا ضخمًا للحصول على خدمات "مارتينيز"، حيث يرصد النادي الكتالوني مبلغ 70 مليون يورو بالإضافة للثنائي أرتورو فيدال ونيلسون سيميدو لضم اللاعب الأرجنتيني ليصبح إجمالي قيمة الصفقة قرابة الـ 130 مليون يورو.

بينما يريد نادي انتر ميلان الحصول على خدمات ثلاثي برشلونة، آرثر ميلو، ولاعب الوسط كارلس ألينيا المعار لصفوف نادي ريال بيتيس، والمدافع جان كلير توديبو المعار لفريق شالكة الألماني للموافقة على انتقال "مارتينيز" للنادي الكتالوني.

ويعد لاوتارو مارتينيز واحد من أفضل المهاجمين في العالم حاليًا، يقدم مستويات رائعة رفقة فريق انتر ميلان، ويري مسئولي النادي الكتالوني أنه البديل المثالي للمهاجم الأوروجواياني لويس سواريز في قيادة هجوم البرسا.

ماذا قدم لاوتارو مارتينيز مع انتر ميلان؟

لاوتارو مارتينيز من مواليد 22 أغسطس لعام 1997 في مدينة "باهيا بلانكا" بالأرجنتين ويبلغ عمره 22 عامًا، بدأ مسيرته الكروية ضمن صفوف نادي لينيرز باهيا بلانكا عام 2013 وتفوق معه على مستوي الناشئين، وسجل 13 هدفا في الدوري تحت 17 عامًا، ليلفت إليه أنظار الأندية الأرجنتينية والأوروبية.

انضم لاوتارو مارتينيز لصفوف نادي راسينج كلوب الأرجنتيني عام 2014 ولعب ضمن صفوف فريق الشباب بالنادي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام2016، وخاض مع الفريق 58 مباراة، بواقع 3711 دقيقة لعب، سجل 26 هدفا، وصنع 6 أهداف، وحصل على 10 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء وحيدة.

تعاقد نادي انتر ميلان الإيطالي مع لاوتارو مارتينيز في 4 يوليو 2018 مقابل 22.7 مليون يورو ووقع عقدًا مدته خمس سنوات، وخاض 65 مباراة رفقة الانتر وسجل 25 هدفا، وصنع 5 أهداف، وحصل على 16 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة خلال مشواره مع النيراتزوري.

أرقام "مارتينيز" مع منتخب الأرجنتين

انضم "مارتينيز" لمنتخب الأرجنتين للمرة الأولي في مارس عام 2018، وشارك لأول مرة ضد منتخب إسبانيا في 27 مارس في مباراة ودية خسرها منتخب التانجو بنتيجة 6 / 1.

وخاض نجم انتر ميلان 17 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين (1016 دقيقة لعب)، وسجل 9 أهداف وصنع هدف وحيد، وحصل على 4 بطاقات صفراء، وآخر مبارياته الدولية كانت ضد منتخب أوروجواي في مباراة ودية أقيمت يوم 18 نوفمبر الماضي وانتهت بالتعادل 2 /2.

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