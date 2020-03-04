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لتلبية احتياجات سوق العمل.. تعديل مسمى "التعليم الصناعي" بجامعة بني سويف

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:01 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاربعاء، عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل مسمى "كلية التعليم الصناعي" بجامعة بني سويف لتصبح كلية "التكنولوجيا والتعليم"، وتعديل مسمى الشهادات الممنوحة ومدة الدراسة بها.

وأوضح رئيس الجامعة أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة للتوسع فى البرامج التكنولوجية لتلبى احتياجات ومتطلبات سوق العمل فى المرحلة الحالية، ويفتح تغيير المسمى افاق جديدة لعمل الخريجين بالمصانع المختلفة فى التخصصات المطلوبة الأمر الذى يساعد بدوره على خفض نسب البطالة ورفع معدلات الإنتاج.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الخريج طبقا للمسمى الجديد سوف يحصل على شهادة بكالوريوس التكنولوجيا بدرجة إخصائى تكنولوجيا ثالث ويصبح مؤهل للعمل فى كافة القطاعات التكنولوجية، بالإضافة الى مجال التعليم الصناعى فى الكليات التكنولوجية والمدارس الثانوية الصناعية والمعاهد الفنية.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الكلية تضم أقسام تكنولوجيا الانتاج، والأجهزة، والإلكترونيات، والتحكم، والانشاءات المدنية، والانشاءات المعمارية، والنسيج.

وأشار رئيس الجامعة، أن مجلس الوزراء، وافق على إضافة مادتين فيما يخص الدرجات العلمية التي يمنحها معهد دراسات علوم المسنين بالجامعة، الأولى خاصة بمنح دبلوم الدراسة العليا في أحد التخصصات باللائحة الداخلية للمعهد، والثانية باشتراط ان يكون الطالب المتقدم لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا حاصلًا على درجة الليسانس او البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة بعد ذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد.
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