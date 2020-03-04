بسبب كورونا.. مباريات الدوري الإماراتي بدون جماهير

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقامة ما تبقى من مباريات بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي وكافة المنافسات الكروية في البلاد، بدون حضور جماهيري، في إجراء وقائي في ظل وجود حالات إصابات بمرض كورونا في الإمارات.





وذكر الاتحاد في بيان على صفحته على موقع تويتر اليوم الأربعاء، اليوم الأربعاء، أنه تقرر إقامة مباريات الدوري الإماراتي وكأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى والثانية ومسابقات المراحل السنية وكرة الصالات والكرة الشاطئية ومسابقات السيدات، بدون حضور الجماهير من تاريخ اتخاذ القرار وحتى أجل غير مسمى.





ودعا الاتحاد الأندية والأكاديميات والجهات الكروية المختلفة بالبلاد إلى الحفاظ على اللاعبين والتقيد بالقرار منعا لحدوث أي إصابات جديدة.





وكانت رابطة دوري الخليج العربي الإماراتي أكدت قرار الاتحاد في بيان لها في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بإقامة المباريات بدون جماهير بعد اجتماع بين أعضائها ومسؤولي الاتحاد.





كانت الامارات قد اعلنت مؤخرا عن 27حالة إصابة ،شفيت منها خمس حالات.





كما قررت الامارات تعطيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءاً من الأحد المقبل ولمدة أربعة أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية.



