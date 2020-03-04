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ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:57 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خروج علي معلول نجم الفريق من التشكيل الأساسي، خلال مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويدرس فايلر، الدفع بخدمات اللاعب أيمن أشرف بشكل أساسي على حساب معلول، خاصةً أنه يريد دعم الخط الدفاعي بالمباراة المرتقبة.

ويأتي قرار فايلر، بسبب رغبته في الحفاظ على قوة الخط الدفاعي، بالإضافة إلى شكوى معلول من الإصابة بالعضلة الأمامية عقب مباراة الذهاب رغم مشاركته في التدريبات الجماعية.

وواصل الأهلي تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملاعب جامعة بريتوريا في جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز، عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز على صن داونز، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب نفس الدور.
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