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الأحد.. افتتاح "مصر أرت فير" بمشاركة البهجوري ونجوم الفن المعاصر

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:12 م
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مصر أرت فير
مصر أرت فير
الفجر الفني
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تشهد القاهرة الجديدة مساء الأحد المقبل حدثا فنيا كبيرا يتمثل في افتتاح النسخة الأولى لمعرض "كايرو أرت فير الدولي للفنون" بفندق دوسيت بالتجمع بمشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب والاجانب على رأسهم الفنان الكبير جورج البهجوري، بحضور نخبة من الفنانين والشخصيات العامة ورموز الإعلام والصحافة والقنوات الفضائية ومحبي الفنون .


صرح الفنان محمد يونس، منظم ايجبت ارت فير ان الحدث ينظم في مصر للمرة الأولى بعد نجاحه في عدة دول عربية مثل ارت فير بيروت ودبي ونتمنى أن يحقق أهدافه في دعم الفنون التشكيلية في مصر وتشجيع الفنانين التشكيليين على مواصلة الإبداع والتقدم .

 

اضاف يونس : من الفنانين في النسخة الاولى لـ"ايجبت ارت فير" عمر طوسون ونورا السعدي ومي عبد الله وخالد ابو الدهب ودينا ضرغام وأسماء خوري وأسماء سامي وعمر عبد اللطيف ومعاز شفيق وعلا حمدي واحمد عبد الفتاح وجيهان سليمان ومريم حتحوت ورمضان عبد الحميد وكاترينا فيرالوفيتش ورؤوف رفاعي ووئام المصري وأسامة فريد وماهي فاروق ، وغيرهم من الفنانين اصحاب البصمات الواضحة في الفن التشكيلي المعاصر.

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