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ريم مصطفى بلون شعر جديد على غلاف مجلة "identity"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:02 م
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نيكول سابا
نيكول سابا
شيماء يونس
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نشرت الفنانة ريم مصطفى، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من جلسة تصوير إقامتها لصالح مجلة Identity.

حيث أحتلت ريم صورة غلاف المجلة "identeity"، ظهرت بشكل مختلف وألوان زاهية، حيث ظهرت بلون شعر جديد على غير المعتاد لها، بلون أشقر رمادي، وبلوفر بلون البيبي بلو مكشوف الكتف، أظهر جمالها، بالأضافة لميكب بألوان زهرية هادية، ونشر حساب المجلة صور الغلاف، عبر موقع "أنستجرام"، معلقا عليه "أمرأة متعددة المواهب"، بعدسة المصورة  lobna darbala، وميكب أرتيست دانا خضر، والفضل في هذا اللوك الجميل لها بلون الشعر الجديد يوسف الأشقر.

ومن جهة آخرى تشارك ريم في مسلسل "شديد الخطورة" المقرر طرحة قريبا على منصة "watch it"، ويشركها في هذا العمل أحمد العوضي، رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال، ومن تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج حسام علي، وإنتاج شركة سينرجى.

والجدير بالذكر أنها تشارك أيضا في فيلم "العنكبوت"، حيث تدور أحداث الفليم إطار الحركة الممزوجة بالإثارة تدور حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، وطاقم العمل يضم أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، ويسرا اللوزي، المسلسل أخراج أحمد نادر جلال وتأليفمحمد ناير.
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