آيتن عامر تستطلع توقعات الجمهور في الحلقة الأخيرة من 'الأخ الكبير'

نشرت الفنانة أيتن عامر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "عامر" في هذه الصورة برفقة الفنان "محمد رجب"، مرتدية سويت شيرت من اللون الأصفر.



وكتبت "عامر" على هذه الصورة قائلة: "أخر حلقة من مسلسل الأخ كبير انهاردة توقعاتكوا ايه بقا؟".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: أكيد هتتجوزي حربي وده أهم حاجة، بحبكم قوي.



وفي سياق أخر شاركت ''أيتن" في العديد من المسلسلات منها حضرة المتهم أبي، أحزان مريم، الدالي، أفراح إبليس، لحظة ميلاد، كيد النسا، إبن موت، فرح العمدة، الزوجة الرابعة، كاريوكا، الوالدة باشا، السبع وصايا، الزوجة الثانية، زنقة ستات، سالم أبو أخته، أيوب.



وقدمت "أيتن" عدة أفلام منها رامي الاعتصامي، شارع الهرم، بنات العم، حصل خير، ساعة ونص، 30 فبراير، على جثتي، هرج ومرج، خلاويص.