Advertisements
Advertisements
Advertisements

آيتن عامر تستطلع توقعات الجمهور في الحلقة الأخيرة من 'الأخ الكبير'

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:59 م
Advertisements
آيتن عامر
آيتن عامر
روان هيثم محمد
Advertisements
نشرت الفنانة أيتن عامر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عامر" في هذه الصورة برفقة الفنان "محمد رجب"، مرتدية سويت شيرت من اللون الأصفر.

وكتبت "عامر" على هذه الصورة قائلة: "أخر حلقة من مسلسل الأخ كبير انهاردة توقعاتكوا ايه بقا؟".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: أكيد هتتجوزي حربي وده أهم حاجة، بحبكم قوي.

وفي سياق أخر شاركت ''أيتن" في العديد من المسلسلات منها حضرة المتهم أبي، أحزان مريم، الدالي، أفراح إبليس، لحظة ميلاد، كيد النسا، إبن موت، فرح العمدة، الزوجة الرابعة، كاريوكا، الوالدة باشا، السبع وصايا، الزوجة الثانية، زنقة ستات، سالم أبو أخته، أيوب.

وقدمت "أيتن" عدة أفلام منها رامي الاعتصامي، شارع الهرم، بنات العم، حصل خير، ساعة ونص، 30 فبراير، على جثتي، هرج ومرج، خلاويص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

قرار مفاجىء ضد جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ 37 دقيقة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ أقل من نصف ساعة

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن دوانز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة.. إنتر ميلان يحدد بديل لاوتارو مارتينيز قبل انتقاله إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

صدق أو لا تصدق.. ريال مدريد يتواصل مع خليفة زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تير شتيجن يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة الكبرى.. إنتر ميلان يطلب 3 لاعبين من برشلونة مقابل مارتينيز

منذ حوالي 5 ساعات

موندو ديبورتيفو: نجم ريال مدريد يقرر الرحيل عن النادي ويختار وجهته القادمة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

٩ معلومات عن آيتن عامر في عيد ميلادها

أيتن عامر تغازل جمهورها بأحدث ظهور لها

أيتن عامر تعبر عن حبها لزوجها على طريقتها الخاصة

دينا فؤاد تتألق بفستان قصير علي "إنستجرام"

في ذكرى ميلاد آيتن عامر .. 7 معلومات لا تعرفها عن حياتها

شجعها محمد صبحي على دخول عالم الدراما.. معلومات لا تعرفها عن آيتن عامر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:30 م

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

03:42 م

قرار مفاجىء ضد جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

06:30 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

08:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status