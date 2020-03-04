تفاصيل مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة صن داونز

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا قويًّا عصر اليوم، على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمواجهة صن داونز، التي تقام يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

واشتمل مران الفريق على فقرة بدنية، وركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على تدريبات الكرة بشكل كبير، وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًّا للحراس، الذي أقيم مساء اليوم، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة العودة أمام صن داونز في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وتضمن مران الحراس على العديد من التدريبات المهارية قبل مشاركتهم في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني.

وأدى الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، تدريبات قوية، استعدادًا لمواجهة صن داونز، التي تقام يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي.

وعقد رينيه فايلر، مدرب الأهلي، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض الجوانب المتعلقة بمواجهة صن داونز، وشرح البرنامج التدريبي الذي يرغب في تنفيذه في اليوم الثالث للفريق في جنوب إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة بهدفين دون رد.