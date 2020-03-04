بعد تقديها شخصية سوريا.. هبة عبدالغني تشعل السوشيال ميديا

استطاعت الفنانة هبة عبدالغني، أن تخطف الأنظار من خلال مشاركتها في مسلسل "الأخ الكبير"، ورغم ظهورها كضيف شرف ضمن الحلقات الأخيرة من العمل، من خلال شخصية تدعي "سوريا"، إلا أنها نالت إعجاب الجمهور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور شخصية "سوريا" عبر"الفيس بوك"، معلقين عليها بإشادة إيجابية منها : " جميلة ومميزة وموهوبة ياهبه"، و" هي تخطف قلوبنا قبل انظارنا"، و"علامات قلوب مصطحبة بكلمة الست سوريا"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن هبة عبد الغني تظهر كضيفة شرف خلال الحلقات الأخيرة من المسلسل، وتقدم شخصية تسمى "سوريا" وخلال الحلقات سيتم الكشف عن هوية شخصيتها التي تمثل مفاجأة من مفاجآت الحلقات العشر الأخيرة من العمل.

يشار إلى أن مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.