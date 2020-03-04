"كل اللي عليك تيشيرت أصفر".. صن داونز يشحن جماهيره أمام الأهلي بطريقه مختلفه

وكشف صن داونز عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، أن قيمة التذكرة ستبلغ 20 راند بما يساوى 19 ونصف جنيه مصرى لأى مشجع يرتدى اللون الأصفر، و40 راند لأى مشجع غير مرتدى اللون الأصفر.

وكشف صن داونز عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، أن قيمة التذكرة ستبلغ 20 راند بما يساوى 19 ونصف جنيه مصرى لأى مشجع يرتدى اللون الأصفر، و40 راند لأى مشجع غير مرتدى اللون الأصفر.

الأهلى يواجه صن داونز يوم السبت المقبل، على ملعب لوكاس موريبى، فى إياب دور الـ8 من دورى الأبطال.