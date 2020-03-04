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"كل اللي عليك تيشيرت أصفر".. صن داونز يشحن جماهيره أمام الأهلي بطريقه مختلفه

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:23 م
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صن داونز
صن داونز
الفجر الرياضي
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قرر نادى صن داونز الجنوب إفريقى اقتراح نظام جديد لبيع تذاكر مباراة الأهلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكشف صن داونز عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، أن قيمة التذكرة ستبلغ 20 راند بما يساوى 19 ونصف جنيه مصرى لأى مشجع يرتدى اللون الأصفر، و40 راند لأى مشجع غير مرتدى اللون الأصفر.

الأهلى يواجه صن داونز يوم السبت المقبل، على ملعب لوكاس موريبى، فى إياب دور الـ8 من دورى الأبطال.

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