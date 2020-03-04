إيطاليا تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 107 أشخاص

وأغلقت الحكومة الإيطالية، اليوم، المدارس والجامعات في سائر أنحاء البلاد حتى منتصف مارس الجاري، في أحدث جهود لاحتواء أسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوروبا.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن الحكومة أغلقت المدارس والكليات في المناطق الأكثر تضرراً في شمال البلاد قبل نحو 10 أيام، وفرضت حجراً صحياً على عدة بلدات في بؤرة التفشي.

وواصلت عدوى كورونا الانتشار؛ حيث بلغ عدد الوفيات 79 على الأقل، إضافة إلى إصابة أكثر من 2500 شخص في إيطاليا.

ويذكر أن قررت الحكومة الإيطالية أيضاً حظر سفر الجماهير التي تعيش في المناطق المصابة بالفيروس مثل لومبارديا وإميليا ورومانا وفينيتو، ومنعهم من حضور الأحداث والمسابقات الرياضية التي تقام في المقاطعات المتبقية.

يذكر أن 4 مباريات تم تأجيلها من الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، في الأسبوع الماضي، أبرزها إنتر ضد سامبدوريا، بسبب خوف الحكومة الإيطالية من إقامة أي حدث به تجمعات في مناطق الشمال التي تعاني من تفشي المرض.

ثم قررت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل 5 مباريات من الجولة الـ26 للمسابقة من بينها قمة يوفنتوس وإنتر ميلان، لتقام جميعها يوم 13 مايو المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما تم تأجيل مواجهة يوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، مساء الأربعاء، بملعب "أليانز" معقل "البيانكونيري".