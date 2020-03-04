اتحاد الكرة يعقد اجتماعًا مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا





عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للموسم الرياضي الحالي، وذلك في مقره بعاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض).





ودار خلال الاجتماع، الذي حضره الأمين العام إبراهيم القاسم، ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، ومدير المنتخب الوطني الأول حسين الصادق، وممثلو أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون، التنسيق قبل الاجتماع الطارئ الذي سيعقده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأحد المقبل بدبي، مع ممثلي اتحادات غرب آسيا؛ لتحديد مواعيد جديدة لمباريات دوري أبطال آسيا، نتيجة بعض القيود والاشتراطات التي طرأت مؤخرًا بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.





هذا وأكد الأمين العام إبراهيم القاسم على أن "الاتحاد السعودي حريص على إقامة هذا الاجتماع للاستماع إلى وجهات نظر الأندية ونقلها للاجتماع الطارئ للاتحاد الآسيوي"، مشددًا على دعم الاتحاد السعودي لمطالب الأندية في الاجتماع، الذي سيناقش عددًا من المواضيع المتعلقة بجدولة المباريات.



