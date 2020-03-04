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زينة عن مسلسلها الرمضاني "جمع سالم": سيكون جاذبا للمشاهدين

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:21 م
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زينة
زينة
الفجر الفني
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أعربت الفنانة زينة، عن سعادتها بالمشاركة فى السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل "جمع سالم" الذى وافقت عليه وبدأت تصوير البطولة فيه برغم اعتذاراها عن أعمال سابقة تم عرضها عليها ولكنها لم تجدها بنفس قوة هذا العمل الذي يناقش قضية التبني والعلاقات الأسرية.

 

وأكدت زينة أنها بدأت التصوير بأحد المستشفيات وقالت: الحمد لله أرى أن عام 2020 وش الخير حيث حقق فيلم «الفلوس» نجاحا كبيرا والذى شاركت فيه البطولة أمام تامر حسنى إخراج سعد الماروق ولا زلت أشعر بهذا النجاح وأصداؤه.

 

وعن المسلسل الجديد قالت زينة : سعيدة بعودتى للدراما من خلال مسلسل أشارك فى بطولته أمام مجموعة من النجوم الذين أحبهم وأشعر بالسعادة للتعاون معهم فى عمل فنى ومنهم دلال عبد العزيز ومحمد علاء وملك قورة وغيرهم من النجوم، أما التأليف فهو للكاتب المتميز محمد ناير والإخراج للمخرجة إيمان حداد التى أتفاءل بالعمل معها بشدة وأشعر بأن العمل سيكون جاذبا للمشاهدين ويحقق نجاحا.

 

وكانت آخر أعمال زينة علي شاشة التليفزيون مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحى وتأليف محمد الصفتى، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحى عبد الوهاب ونسرين أمين، ومى القاضي ومحمد شاهين حازم سمير وعرض في عام 2018، وتدور أحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع، لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.

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