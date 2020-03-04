"المركزي" يعلن موعد طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي ، إنه من المنتظر إجراء طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية شهر أبريل المقبل، بنسبة تتراوح بين 20 و30% من أسهم البنك.





وأكد المضي قدما في طرح البنك الذي يستهدف جمع 500 مليون دولار، باستعداد الأسواق العالمية، التي كانت تأثرت سلبا بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعود للتعافي تدريجيا.





وسيكون طرح بنك القاهرة أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006، والبنك جزء من برنامج أعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الحكومية جرى الإعلان عنه قبل ثلاث سنوات لكنه واجه تأجيلات متكررة.





وبنك القاهرة هو ثالث أكبر البنوك الحكومية، وتم قيده في البورصة مطلع 2017 برأسمال 2.25 مليار جنيه، ويدير الطرح المرتقب كل من شركتي هيرميس، واتش إس بي سي.





وفي النصف الأول من الشهر الماضي، وافقت البورصة، على زيادة رأسمال البنك الممولة بالكامل من بنك مصر، بقيمة 3 مليارات جنيه، ليصل إلى 5.25 مليار جنيه، موزعة على 750 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد والزيادة مسددة نقدًا.





وكان مديرو الطرح ومسئولين من بنك القاهرة نفذوا جولة استكشاف خارجية في أبوظبي ودبي ولندن خلال يناير الماضي وأخرى في أمريكا في شهر فبراير الماضي للاطلاع عن مدى شهية صناديق الاستثمار العالمية للإقبال على طرح البنك في البورصة.



