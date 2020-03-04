تعرف على سر حذف أغنية "عود البطل" من موقع "يوتيوب"

فوجئ الجميع بحذف أغنية "عود البطل" للمطربين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال، بعد أن ظهرت في قائمة التريندات على موقع "تويتر" وتحقيقها لنسب مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب" حيث تخطت الـ7 مليون مشاهدة.



طُرحت أغنية "عود البطل" بعد القرار الذي أصدره هاني شاكر نقيب الموسيقين بمنع مطربي المهرجانات من الغناء نهائيًا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان، الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات، وصُدر هذا القرار بعد غناء شاكوش وعمر كمال لأغنية "بنن الجيران" في الاستاد وغناء مقطع "أشرب خمور وحشيش" ضمن الأغنية.



كتب عمر كمال عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" منشور وقال فيه "نفس اللى حصل ف #بنت_الجيران بيحصل تانى ف #عود_البطل .. الاغنية أتوقفت بعد ٧ مليون مشاهدة ف اول يوم وديه محصلتش تماما مع أي أغنية نزلت قبل كده .. بس معلش خير والله حصل كده في بنت الجيران وبقت ١٧٠ مليون .. متفتكرشى انك لما تحاول توقف عمر كمال وشاكوش هتاخدك رزقهم او شهرتهم يعنى .. او غيابهم هيديك فرصة للظهور .. عاوز تنجح اشتغل واتعب وفكر مش تأذى الناس .. شوية وقت والأغنية هترجع و هنرجع أقوى وانجح"



حُذفت الأغنية بواسطة شركة "مزيكا"، وتنتمي هذه الأغنية للمهرجات الشعبية الذي قام الفنان هاني شاكر بإصدار قرار بمنعها.



يذكر أن آخر أغنية قام شاكوش وعمر بطرحها قبل هذه الأغنية هي أغنية"بنت الجيران" والتي حققت نجاحات جبارة عبر مواقع التواصل الإجتماعي