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موندو ديبورتيفو: نجم ريال مدريد يقرر الرحيل عن النادي ويختار وجهته القادمة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:12 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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قرر أحد نجوم نادي ريال مدريد الإسباني الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مودريتيش يقرر الرحيل عن نادي ريال مدريد
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد قرر الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن مودريتش يريد الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري بسبب عدم مشاركته مع الفريق بشكل منتظم في نهاية الموسم الجاري وعدم اعتماد زين الدين زيدان عليه بشكل منتظم.

مودريتش يحدد وجهته القادمة عند رحيله عن ريال مدريد
وأكدت الصحيفة أن لوكا مودريتش يفكر في الانضمام إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي في الصيف القادم في حالة رحيله عن صفوف نادي ريال مدريد بالفعل.
وكان نادي إنتر ميامي والذي يملكه دافيد بيكهام نجم نادي مانشستر يونايتد السابق قد أظهر رغبة كبيرة في ضم لوكا في نهاية الموسم الجاري.

مشاركات لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد هذا الموسم
وقد شارك لوكا مودريتش في 33 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدف وحيد.

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الكلمات المفتاحية

مودريتش ريال مدريد

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