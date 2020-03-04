Advertisements
Advertisements
Advertisements

كارول سماحة تطرح أحدث أغانيها "مش هعيش"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:22 م
Advertisements
كارول سماحة
كارول سماحة
لمياء علي
Advertisements
طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أحدث أغانيها والتي حملت عنوان "مش هعيش"، وذلك عبر تطبيق الأغاني الشهير أنغامي.

أغنية "مش هعيش"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع ألكساندر ميساكيان، وإخراج جاد شويري.

وكانت "سماحة"، قد أثارت حالة من الجدل بعد تصويرها مشهد الانتحار من داخل الكليب في فرنسا بباريس وذلك تحت إدارة المخرج اللبناني جاد شويري.

وتألقت "كارول"، خلال أكبر حفل غنائي في القاهرة ضمن احتفالية bt100، وقدمت باقة مميزة من أجمل الأغاني التي تفاعل معها الحضور.
Advertisements

أخبار تهمك

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

صدق أو لا تصدق.. ريال مدريد يتواصل مع خليفة زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ يوم

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن دوانز

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجىء ضد جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ ساعة و 6 دقيقة

الصفقة الكبرى.. إنتر ميلان يطلب 3 لاعبين من برشلونة مقابل مارتينيز

منذ حوالي 4 ساعات

صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. إنتر ميلان يحدد بديل لاوتارو مارتينيز قبل انتقاله إلى برشلونة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تير شتيجن يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موندو ديبورتيفو: نجم ريال مدريد يقرر الرحيل عن النادي ويختار وجهته القادمة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 13 ساعة

لاعبو برشلونة ينقلبون على كيكي سيتين

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

فتوى عاجلة من وزير الأوقاف حول إلغاء صلاة الجمعة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

03:42 م

قرار مفاجىء ضد جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

06:30 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

02:57 م

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن دوانز

05:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status