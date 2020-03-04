كارول سماحة تطرح أحدث أغانيها "مش هعيش"

طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أحدث أغانيها والتي حملت عنوان "مش هعيش"، وذلك عبر تطبيق الأغاني الشهير أنغامي.



أغنية "مش هعيش"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع ألكساندر ميساكيان، وإخراج جاد شويري.



وكانت "سماحة"، قد أثارت حالة من الجدل بعد تصويرها مشهد الانتحار من داخل الكليب في فرنسا بباريس وذلك تحت إدارة المخرج اللبناني جاد شويري.



وتألقت "كارول"، خلال أكبر حفل غنائي في القاهرة ضمن احتفالية bt100، وقدمت باقة مميزة من أجمل الأغاني التي تفاعل معها الحضور.

