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تميم بن حمد .. طريح الفراش، ودرجة حرارتِه مرتفعة جدا
الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:12 م
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نها محمد
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يعيش القصر الأميرى
بالدوحة، حالة من الهلع دون معرفة العاملين والمسئولين بالسبب الحقيقي لهذه الحالة،
لتتردد أسئلة عما يحدث داخل الغرف المغلقة بالقصر وحالة الصمت الرهيب التى تنتاب الموجودين
داخله.
وأضاف تقرير قناة
المعارضة القطرية، أن مصادر لـ"مباشر قطر" داخل القصر الأميري، أكدت أن تميم
بن حمد أمير الإرهاب طريح الفراش منذ أيام، وأن درجة حرارتِه مرتفعة جدا ولم يخرج من
غرفتِه لمدة ثلاثة أيام، ويتناوب عليه حاليا عدد كبير من الأطباء.
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