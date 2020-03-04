السديس: "تعليق العمرة" قرار حكيم يتواءم مع قواعد الشريعة الإسلامية





أفاد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء اليوم الأربعاء، بأن ما جاء في بيان وزارة الداخلية بشأن تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين بالمملكة كإجراء احترازي مؤقت؛ لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد بالسعودية قرار حكيم يتواءم مع قواعد الشريعة الإسلامية.





وقال السديس إن "هذا القرار الحكيم ينبثق من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة وأمن قاصدي الحرمين الشريفين، وأنه إجراء موفق وحكيم يتواءم مع مقاصد الشريعة الإسلامية، التي جعلت في مقدمة اهتماماتها حماية النفس وصيانة الأعراض"، موضحًا أنه إجراء غير مستغرب من حكومة هذه البلاد المباركة، ويدل على حرص ولاة أمرها.





كما شدد على أن المملكة لا تألو جهداً ولا تدخر نفيساً في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن المسجد الحرام والمسجد النبوي يحظيان بعناية واهتمام مباشر وكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.





ولفت إلى أن الرئاسة كانت قد اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن منها: توفير أجهزة ضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات وكذلك السجاد، معقمات للأيدي توزع على مداخل الأبواب وجميع الفراغات والمصليات، متابعة السجاد وتعقيمه من خلال زيادة خط التعقيم بمغسلة السجاد وتسريع عجلة تغيير السجاد بالمسجد الحرام، زيادة عدد مرات الغسيل الرئيسية إلى 6 غسلات رئيسية، بالإضافة إلى الغسلات الطارئة وقت الحاجة، زيادة عدد غسلات دورات المياه إلى 6 غسلات رئيسية، تعقيم أحواض نوافير زمزم وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولاً بأول، وغيرها من الجهود والإجراءات.





واختتم تصريحه بالتضرع إلى الله، أن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان، وأن يحميها من كل شرٍ ومكروه، وأن يبارك في جهود ولاة أمرها ويوفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد.



