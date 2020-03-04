مادلين طبر تنضم لفريق عمل "الوجه الآخر"

انضمت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، إلى أسرة مسلسل "الوجه الآخر"، أمام الفنان ماجد المصري، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويتوقع أن تقوم مادلين بدور هام ومحوري في أحداث المسلسل.



وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير حول سلطة المال وما تؤول إليه الأحداث بعد ذلك، ويصنف المسلسل من مسلسلات الـ45 حلقة، من تأليف فداء الشندويلي، واخراج سميح النقاش، وإنتاج سينرجي.



ويذكر أن مادلين قدمت مسلسل "الضاهر" مع النجم محمد فؤاد، وهو آخر أعمالها، والذى عرض مؤخرًا على شاشة قناة الحياة، من بطولة الفنانة رغدة، وانجي شرف، حسن يوسف، تامر عبد المنعم، وأخرون، والمسلسل من إخراج ياسر زايد.



