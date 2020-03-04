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هيثم شعبان: مباراة الترسانة صعبة بسبب موقف الشواكيش ولاعبو كليوباترا جاهزون معنويا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:00 م
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بوابة الفجر
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أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، جاهزية كافة لاعبيه المتاحين، لمواجهة الترسانة، يوم الاثنين المقبل، على ملعب الشواكيش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر لمباريات مجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية.
وقال شعبان في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الانترنت، إن الحالة الفنية والمعنوية للاعبين مرتفعة للغاية، مشددا على حالة التحدي التي رفعها لاعبو سيراميكا كليوباترا بعد اقتراب ناديي بتروجت والداخلية من المنافسة، وبات فارق النقاط ثلاثة فقط.
وأضاف المدير الفني: "مباراة الاثنين ستكون صعبة على الفريقين، لا سيما وأنها تقام على ملعب الترسانة ووسط جماهيرهم، موقف الشواكيش الصعب، التعادل في هذه المباراة سيكون بمثابة الخسارة بالنسبة لهم، النقطة لن تفيد الشواكيش في صراع البقاء بدوري الدرجة الثانية، المباراة ستكون قوية من الطرفين".
وأتم حديثه قائلا: "كل اللاعبين جاهزون لهذه المباراة، الكل استعد فنيا وبدنيا ومعنويا بالشكل الأمثل، خضنا مباراة ودية واحدة أمام البنك الأهلي وألغينا المباراة الثانية، لعبنا لقاء البنك الودي من ثلاثة أشواط، مدة كل شوك 45 دقيقة، وأشركنا من لعب طوال الفترة الماضية مدة قصيرة خوفا عليهم من الإجهاد".
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