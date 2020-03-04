بعد إعدام هشام عشماوي.. خالد الجندي: لا تجوز عليه إلا اللعنة (فيديو)

عقب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي اليوم، قائلًا: "لا تجوز عليه إلا اللعنة مش الرحمة، غار في 60 داهية، أعوذ بالله منه".



وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن "عشماوي" لديه سجل حوادث يندى له الجبين، وكان يعمل على توجيه ضرباته وعملياته الإرهابية تجاه الجيش والشرطة، وقتل ودمر وفخخ الكثير، معقبًا: "أنتوا عارفين الراجل ده، ساب كم أسرة متيتمة".



ولفت إلى أن "عشماوي" قتل الكثير من الجنود الغلابة الذي يؤدون فترة تجنيدهم من أجل العودة مرة أخرى لقريتهم، لمساعدة أهاليهم في زراعة الأرض، معقبًا: "هذه الجرائم بسبب الفتاوي السلفية المتطرفة، كل مصيبة ورائها فكر سلفي".

