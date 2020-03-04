Advertisements
Advertisements
Advertisements

واشنطن تؤكد استعدادها لتقديم المساعدة للصين لمواجهة كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:41 م
Advertisements
مارك إسبر
مارك إسبر
الفجر
Advertisements
أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني استعداد بلاده لتقديم المساعدة للصين لمواجهة فيروس كورونا.

ويذكر أن أعلن مسؤولون في وزارة الصحة الأمريكية، أمس، وفاة ثلاث حالات جديدة من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد إلى تسعة جميعهم في ولاية واشنطن.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلى 117 شخصاً، الثلاثاء؛ منهم 27 إصابة في ولاية واشنطن.

وأكدت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، أنه بنهاية الأسبوع الجاري سيكون قد تم فحص نحو مليون أمريكي، محذرةً من أن العدد سيستمر في الارتفاع.

من ناحية أخرى، أعلنت الصين، الأربعاء، تسجيل 38 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، لكن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجّل انخفاضاً لليوم الثالث توالياً.

ووصلت حصيلة الوفيات على مستوى البلاد إلى 2981، وفق لجنة الصحة الوطنية، إضافة إلى نحو 80200 مصاب.

كما سجلت كوريا الجنوبية 4 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32 حالة وفاة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

واشنطن مواجهة كورونا الصين الصحة استعداد

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صدق أو لا تصدق.. ريال مدريد يتواصل مع خليفة زيدان

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

لاعبو برشلونة ينقلبون على كيكي سيتين

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تير شتيجن يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ يوم

دي ليخت يعترف بالسبب وراء تفضيله يوفنتوس على برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فتوى عاجلة من وزير الأوقاف حول إلغاء صلاة الجمعة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن دوانز

منذ ساعة و 18 دقيقة

الصفقة الكبرى.. إنتر ميلان يطلب 3 لاعبين من برشلونة مقابل مارتينيز

منذ حوالي 3 ساعات

لايبزيج يحسم مصير فيرنر من عروض برشلونة وليفربول

منذ ساعة و 18 دقيقة

قرار مفاجىء ضد جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصين تجري تجارب على فيروس كورونا.. والنتائج بـ3 أسابيع

الصحة العالمية: فيروس "كورونا" لا يزال حالة طارئة للصين

فيروس كورونا يصيب جنديًا أمريكيًا في كوريا الجنوبية

طاعون العصر.. ننشر خريطة انتشار فيروس كورونا حول العالم وحصيلة الضحايا والإصابات

كيف يتسبب فيروس كورونا في وفاة الإنسان؟

قطر تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

03:42 م

قرار مفاجىء ضد جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

06:30 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

02:57 م

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن دوانز

05:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status