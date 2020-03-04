حقيقة مفاوضات الأهلي مع حارس إنبي

ذكرت تقارير صحفية، رغبة النادي الأهلي في الحصول على خدمات محمود جاد حارس فريق إنبي خلال الصيف المقبل، ليكون بدلا من شريف إكرامي الذي أعلن رحيله نهاية الموسم.





ونفى مصدر بالأهلي، التفاوض مع حارس إنبي، مشيرا إلى أن الفريق يمتلك 4 حراس مميزين في الوقت الحالي، وحال رحيل إكرامي سيكون هناك 3 حراس على مستوى عالي أيضا.





وأكد المصدر، أن الأهلي لم يتفاوض مع أي حارس مرمى خلال الفترة الماضية، وكل ما تردد بشأن ذلك غير صحيح".



