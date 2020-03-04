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6 مؤشرات تُنذر بتكرار الترجي سيناريو "فضيحة الأهلي" ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا (تقرير)

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:52 م
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الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
علاء خليف
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يستضيف ستاد رادس  في تونس مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الزمالك والترجي التونسي، يوم الجمعة القادم 6 مارس 2020، في إياب منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.

الزمالك أنهي مباراة الذهاب في ستاد القاهرة الدولي بالفوز بنتيجة 3 / 1 ليضع قدما في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة الإياب أمام الترحي على ستاد "رادس" يوم الجمعة القادم.

ويخشي فريق الزمالك من ريمونتادا الترجي و تكرار سيناريو سقوط الأهلي عام 2018 أمام الفريق التونسي، في دوري أبطال إفريقيا، حيث كان المارد الأحمر قد فاز بنتيجة 3 / 1 في ذهاب نهائي البطولة القارية، وخسر في تونس 3 / 0 وفشل في التتويج باللقب الإفريقي.

وهناك بعض التشابهات بين ظروف نهائي دوري الأبطال الإفريقي عام 2018 بين الترجي والأهلي، ومواجهة الفريق التونسي ضد الزمالك في النسخة الحالية من البطولة الإفريقية، تنذر بتكرار بطل تونس سيناريو فوزه الساحق ضد المارد الأحمر مجددًا أمام الفريق الزملكاوي:

1- نتيجة الذهاب:

انتهت مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بفوز بطل مصر 3 / 1، وكانت مباراة الذهاب في نهائي البطولة الإفريقية عام 2018 بين الأهلي والترجي، انتهت بفوز الفريق المصري ايضًا 3 / 1، قبل أن يخسر في الإياب بثلاثية نظيفة وفشل في حصد لقب البطولة.

2- هدف جزائري للترجي:

سجل نجم منتخب الجزائري يوسف بلايلي هدف الترجي الوحيد في شباك الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018، وهو ما تكرر ايضا في مواجهة الزمالك والترجي هذا الموسم، وسجل الجزائري عبد الرؤوف بن غيث هدف بطل تونس في شباك الفريق الأبيض في لقاء ذهاب ربع نهائي البطولة الإفريقية.

3- هدف مصري من ركلة جزاء:

شهدت مباراة الزمالك والترجي في ذهاب دور الثمانية للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، احراز الفريق الزملكاوي هدفا من ركلة جزاء سجله (محمود علاء)، وفي لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 بين الترجي والأهلي، سجل المارد الأحمر هدفين من ركلتي جزاء سجلهما (وليد سليمان).

4- يوم الجمعة:

أقيمت مباراتي الذهاب والإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2018 بين الأهلي والترجي يومي الجمعة 2 و 9 نوفمبر 2018. 

مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي أقيمت يوم الجمعة الماضي 28 فبراير، وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة المقبل 6 مارس . 

5- كارتيرون - الشعباني:

الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الحالي كان مدربًا للاهلي عند سقوطه أمام الترجي بقيادة مدربه الحالي معين الشعباني في نهائي البطولة الإفريقية عام 2018.

وسيلتقي المدربين وجهًا لوجه مجددًا وفي ظروف متشابهة للنهائي الإفريقي 2018، ولكن هذه المرة في مباراة الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.

6- تحكيم عربي:

أدار مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا حكم جزائري هو (مهدي عبيد شارف)، بينما أدار مباراة الذهاب بين الترجي والزمالك في ربع نهائي النسخة الحالية للبطولة الإفريقية حكم مغربي هو (رضوان جيد).

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كارتيرون الزمالك والترجي اليوم الزمالك الترجي

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