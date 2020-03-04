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"أبو الغيط" يكشف بنود القرار الذي قدمته مصر بشأن أزمة سد النهضة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:55 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن البيان الخاص بالدعم العربي لمصر والسودان في أزمة سد النهضة، إن جمهورية مصر العربية منذ أكثر من يومين قدمت مشروع قرار إلى اجتماعات المندوبين ثم إلى الاجتماع الوزاري، مؤكدًا أنه قرار في غاية الأهمية.

وكشف "أبو الغيط"، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، عن بنود القرار، وهي؛ رفض أي مساس بالحقوق التاريخية لجمهورية مصر العربية، رفض أي إجراءات أحادية قد تقدم عليها جمهورية إثيوبيا الفيدرالية، التأكيد على ضرورة التزام جمهورية إثيوبيا الفيدرالية بمبادئ القانون الدولي، والترحيب بمشروع اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته الولايات المتحدة.

وأكد القرار، أن مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة بمعاونة البنك الدولي يعد طرحًا شاملًا ومتوازنًا وعادلًا ويحقق مصالح الدول الثلاث، كما حث الدول أعضاء الجامعة العربية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لقيام حكومة إثيوبيا الفيدرالية للتوقيع على بنود التفاق.

وشدد أبو الغيط، على أن القرار يدفع نحو المفاوضات ويسعى لدعم الأطراف في علاقتها ببعضها لبعض بهدف الوصول لنهاية الطريق.
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الكلمات المفتاحية

سد النهضة الجامعة العربية أبو الغيط

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