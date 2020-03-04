هيئة كبار العلماء: قرار "تعليق العمرة" يتفق مع القواعد الشرعية





قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، إن قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين من قبل الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية، يعد امتدادًا للإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها حكومة المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد "قرار مسؤول وموفق" تقضي به المصلحة الشرعية الداعية للمحافظة على نفوس الناس ودينهم وعقولهم وأموالهم ونسلهم.





وأضافت الهيئة: "وقررت الشريعة الإسلامية أن كل ما يحفظ هذه الأصول أو أحدها فهو مصلحة معتبرة مطلوبة، وكل ما يفوت هذه الأصول أو أحدها فهو مفسدة ودفعها مصلحة".





وذكرت في بيان لها: أن "هذه الإجراءات الإحترازية التي تراجع بشكل مستمر في ضوء المعطيات داخليًا وخارجيًا تتفق والقواعد الشرعية بدفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة، ورفع الضرر بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره".





كما أكدت في هذا الاتجاه حرص ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة دقيقة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحكومتهما الرشيدة على المحافظة على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين.



