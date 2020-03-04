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الداخلية يمنح لاعبيه راحة 24 ساعة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:54 م
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فريق الداخلية
فريق الداخلية
نورهان فضل
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منح الجهاز الفني لفريق الداخلية بقيادة هشام زكريا، لاعبيه راحة سلبية 24 ساعة، عقب فوزه على الإنتاج الحربي بثلاث أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي أُقيمت أمس، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية غداً الخميس على استاد الشرطة بالعباسية استعداداً لمواجهة كوكاكولا بالجولة الـ17 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني .
ويستعد فريق الداخلية لمواجهة فريق كوكاكولا، في الثانية ونصف من عصر الاثنين المقبل، على ملعب السكة الحديد، ضمن منافسات الجولة الـ17 بالممتاز "ب".
وكان فريق الداخلية قد حقق فوزاً مهما على نظيره فريق الترسانة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين الإثنين الماضي على ملعب نادى السكة الحديد، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 بالدوري.
ويدخل الداخلية مباراياته المقبلة تحت شعار الفوز ولا بديل عنه، إذا ما أراد الحفاظ على آماله الضعيفة فى المنافسة على الدورى، بعدما استعاد ذاكرة الانتصارات، بالفوز على الترسانة بثلاثية دون مقابل، ليرتقى ترتيب الفريق إلى المركز الثاني برصيد 28 نقطة.
والنقاط الثلاث، تمنح الداخلية دفعة معنوية له فى مسيرته بالدورى، خاصة أن الفريق لم ينجح فى الفوز على كوكاكولا في الدور الأول، بجانب أن لاعبي كوكاكولا يقدمون مباريات جيدة على ملعبهم، والنقاط الثلاث ستحفز لاعبى الداخلية لمواصلة صحوة الإنتصارات في الفترة الأخيرة .
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